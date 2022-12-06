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«Ростов» продлил контракт с Осипенко до лета 2027 года

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«Ростов» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Осипенко.
«Ростов» продлил контракт с Осипенко до лета 2027 года
  • РИА Новости

Как сообщает пресс‑служба ростовского клуба, новое соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до лета 2027 года.

Осипенко выступает за ростовчан с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за команду во всех турнирах.

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в предсезонном турнире в ОАЭ.

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