«Ростов» продлил контракт с Осипенко до лета 2027 года

«Ростов» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Осипенко.

Как сообщает пресс‑служба ростовского клуба, новое соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до лета 2027 года.

Осипенко выступает за ростовчан с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за команду во всех турнирах.

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в предсезонном турнире в ОАЭ.