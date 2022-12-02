«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в предсезонном турнире в ОАЭ

Короткая ссылка
«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в предсезонном турнире в ОАЭ
  • Gettyimages.ru

«Мы планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будет расти», — приводит слова президента лиги Александра Алаева пресс-служба РПЛ.

Он также подчеркнул, что зимнюю паузу чемпионата России заполнит новый кубок.

Зимний кубок пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте расположился «Спартак» (36). Тройку замыкает «Ростов» (35). «Краснодар» (25) занимает восьмое место. «Сочи» (25) — девятое.

Ранее Алаев высказал мнение, что рекордная результативность матчей чемпионата России работает на привлечение зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить