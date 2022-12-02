«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в предсезонном турнире в ОАЭ

«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будет расти», — приводит слова президента лиги Александра Алаева пресс-служба РПЛ.

Он также подчеркнул, что зимнюю паузу чемпионата России заполнит новый кубок.

Зимний кубок пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте расположился «Спартак» (36). Тройку замыкает «Ростов» (35). «Краснодар» (25) занимает восьмое место. «Сочи» (25) — девятое.

Ранее Алаев высказал мнение, что рекордная результативность матчей чемпионата России работает на привлечение зрителей.