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Алаев считает, что рекордная результативность матчей РПЛ привлекает зрителей

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказал мнение, что рекордная результативность матчей чемпионата России работает на привлечение зрителей.
Алаев считает, что рекордная результативность матчей РПЛ привлекает зрителей
  • РИА Новости

«Результативность рекордная — 3,14 гола за игру, больше трёх мячей никогда не было. Уверен, что это привлекает зрителей. Мы — одна из самых открытых лиг», — цитирует Алаева ТАСС.

После 17 туров РПЛ «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте расположился «Спартак» (36). Тройку замыкает «Ростов» (35).

Ранее президент РПЛ не исключил, что российские клубы вернутся в еврокубки в 2023 году.

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