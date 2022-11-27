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Президент РПЛ не исключил, что российские клубы вернутся в еврокубки в 2023 году

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки в сезоне-2023/24.
Президент РПЛ не исключил, что российские клубы вернутся в еврокубки в 2023 году
  • РИА Новости

«Теоретически нас могут вернуть в еврокубки в 2023 году. Дедлайн решения — до начала мая следующего года. Но никто не может дать прогноз. Надо быть готовым к любому сценарию», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее президент РПЛ ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию.

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