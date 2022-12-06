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Две передачи Панарина помогли «Рейнджерсу» обыграть «Сент-Луис»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сент-Луиз Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Панарина помогли «Рейнджерсу» обыграть «Сент-Луис»
  • AP

Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев шайбы забросили Брэйден Шнайдер, Адам Фокс, Винсент Трошек, Ки-Андре Миллер, Алексис Лафренье и Крис Крайдер. У гостей отличились Павел Бучневич, Владимир Тарасенко, Джордан Кайру и Райан О'Райли.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов был признан второй звездой дня в НХЛ.

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