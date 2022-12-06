Ирвинг отреагировал на расторжение контракта с мировым брендом

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал расторжение контракта с мировым брендом.

«Нет ничего ценнее, чем быть свободным», — написал Ирвинг в социальных сетях.

Напомним, что 30-летний американец рекламировал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как отмечает в своём материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише». 27 октября защитник опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Впоследствии Ирвинг удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ирвинг и «Бруклин Нетс» пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы. Пожертвованные средства пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.

Ранее компания Nike разорвала контракт с Ирвингом.