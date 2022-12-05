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Компания Nike разорвала контракт с Ирвингом

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Компания Nike разорвала контракт с защитником клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом.
Компания Nike разорвала контракт с Ирвингом
  • Gettyimages.ru

«Стороны разошлись через месяц после того, как Nike приостановила сотрудничество со звездой «Нетс». У Ирвинга одни из самых популярных подписанных кроссовок в НБА, и теперь он является свободным агентом», — написал журналист The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях. 

Напомним, что 30-летний американец рекламировал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как отмечает в своём материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише». 27 октября защитник опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Впоследствии Ирвинг удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ирвинг и «Бруклин Нетс» пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы. Пожертвованные средства пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.

Ранее владелец «Бруклина» Цай ответил на вопрос о возвращении Ирвинга.

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