Владелец «Бруклина» Цай ответил на вопрос о возвращении Ирвинга

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай высказался о сроках возвращения защитника Кайри Ирвинга в состав команды.

«Кайри ещё есть над чем работать. Он должен показать людям, что сожалеет о своём поступке. Есть важная деталь, которую многие люди упускают, — Ирвинг извинился только после того, как его отстранили», — цитирует Цая New York Post.

Напомним, что 30-летний американец рекламировал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как отмечает в своём материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише». 27 октября защитник опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Впоследствии Ирвинг удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ирвинг и «Бруклин Нетс» пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы. Пожертвованные средства пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.

Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о скандале вокруг защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.