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Форвард «Лейкерс» Джеймс осудил Ирвинга за антисемитскую публикацию

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о скандале вокруг защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
Форвард «Лейкерс» Джеймс осудил Ирвинга за антисемитскую публикацию
  • AP
  • © Michael Owen Baker

«Поступок Кайри причинил много вреда. Это прискорбно, я всегда против любого оскорбления людей, особенно когда речь идёт о публикациях в соцсетях. Кайри — близкий нам человек. Надеюсь, он понимает, что его поступки обидели многих людей», — цитирует Джеймса Clutch Points.

Напомним, что Ирвинг рекламировал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как отмечает в своём материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише». 27 октября защитник опубликовал пост со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Впоследствии он удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ирвинг и «Бруклин Нетс» пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы. Пожертвованные средства пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.

Ранее Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма.

 

 

 

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