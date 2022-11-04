Защитник «Бруклина» Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма
- AP
- © Noah K. Murray
Ирвинг опубликовал запись с извинениями в социальных сетях.
Напомним, что баскетболист выложил пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который содержит антисемитские клише. Позже игрок удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.
Также Ирвинг и клуб пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы. Пожертвованные средства пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.
Ранее «Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиняться.