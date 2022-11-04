Защитник «Бруклина» Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг принёс извинения за продвижение антисемитского фильма.

Ирвинг опубликовал запись с извинениями в социальных сетях.

Напомним, что баскетболист выложил пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который содержит антисемитские клише. Позже игрок удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Также Ирвинг и клуб пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы. Пожертвованные средства пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.

Ранее «Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиняться.