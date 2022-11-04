Узнать больше

Защитник «Бруклина» Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма

Короткая ссылка
Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг принёс извинения за продвижение антисемитского фильма.
Защитник «Бруклина» Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма
  • AP
  • © Noah K. Murray

Ирвинг опубликовал запись с извинениями в социальных сетях.

Напомним, что баскетболист выложил пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который содержит антисемитские клише. Позже игрок удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Также Ирвинг и клуб пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы. Пожертвованные средства пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.

Ранее «Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиняться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить