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«Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиняться

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Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма.
«Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиняться
  • AP
  • © Noah K. Murray

«В течение последних нескольких дней мы предпринимали неоднократные попытки достучаться до Кайри Ирвинга, чтобы помочь ему понять вред и опасность его слов и действий, начиная с публикации им ссылки на фильм, демонстрирующий антисемитизм», — говорится в заявлении баскетбольного клуба.

В клубе приняли решение отстранить спортсмена не более чем на пять матчей и с вычетом зарплаты.

Напомним, что баскетболист опубликовал пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который содержит антисемитские клише. Позже игрок удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ранее сообщалось, что Ирвинг и «Нетс» пожертвуют по $500 тыс. после антисемитского поста баскетболиста.

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