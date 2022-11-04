«Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиняться
- AP
- © Noah K. Murray
«В течение последних нескольких дней мы предпринимали неоднократные попытки достучаться до Кайри Ирвинга, чтобы помочь ему понять вред и опасность его слов и действий, начиная с публикации им ссылки на фильм, демонстрирующий антисемитизм», — говорится в заявлении баскетбольного клуба.
В клубе приняли решение отстранить спортсмена не более чем на пять матчей и с вычетом зарплаты.
Напомним, что баскетболист опубликовал пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который содержит антисемитские клише. Позже игрок удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.
Ранее сообщалось, что Ирвинг и «Нетс» пожертвуют по $500 тыс. после антисемитского поста баскетболиста.