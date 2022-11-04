«Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиняться

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма.

«В течение последних нескольких дней мы предпринимали неоднократные попытки достучаться до Кайри Ирвинга, чтобы помочь ему понять вред и опасность его слов и действий, начиная с публикации им ссылки на фильм, демонстрирующий антисемитизм», — говорится в заявлении баскетбольного клуба.

В клубе приняли решение отстранить спортсмена не более чем на пять матчей и с вычетом зарплаты.

Напомним, что баскетболист опубликовал пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который содержит антисемитские клише. Позже игрок удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ранее сообщалось, что Ирвинг и «Нетс» пожертвуют по $500 тыс. после антисемитского поста баскетболиста.