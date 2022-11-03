Ирвинг и «Нетс» пожертвуют по $500 тыс. после антисемитского поста баскетболиста

Разыгрывающий Кайри Ирвинг и его клуб «Бруклин Нетс» пожертвуют по $500 тыс. на образовательные программы.

Баскетболист опубликовал пост с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который содержит антисемитские клише. Позже игрок удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

«Я выступаю против всех форм ненависти и угнетения, твёрдо поддерживаю сообщества, которые каждый день подвергаются маргинализации и воздействию извне. Я осознаю негативное влияние моего поста на еврейскую общину и беру на себя ответственность за это», — заявил Ирвинг.

Пожертвованные средства пойдут на совместный проект Ирвинга и «Нетса» с Антидиффамационной лигой, где будут бороться со всеми формами антисемитизма.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш покинул свой пост.