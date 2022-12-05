Царукян: Волкановски даст тяжёлый бой Махачеву

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о бое с участием россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

«Ислам сильно вырос, у него стало больше опыта. Думаю, Волкановски даст ему тяжёлый бой, потому что Волкановски знает и борьбу и ударку, дышит, у него много опыта, он жёсткий», — приводит слова Царукяна Youtube-канал «Red Corner».

Он также подчеркнул, что российский боец сможет одолеть австралийца.

Бой Махачева с Волкановски состоится 11 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Россиянин провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету австралийца 25 побед в 26 поединках.

Ранее сообщалось, что Махачев начал подготовку к бою с Волкановски.