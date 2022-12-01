Пеле сообщил, что будет смотреть матч 1/8 финала ЧМ между Бразилией и Кореей в больнице

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле сообщил, что планирует смотреть матч 1/8 финала с участием сборных Бразилии и Южной Кореи.

«В 1958 году я шёл по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я буду смотреть игру в больнице и буду болеть за каждого из вас», — написал Пеле в социальных сетях.

29 ноября 82-летний бразилец был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки. 2 декабря врачи сообщили, что у него выявлена респираторная инфекция.

Встреча Бразилии с Южной Кореей в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре состоится 5 декабря. Игра начнётся в 21:45 мск.

Главный тренер Бразилии подтвердил, что Неймар примет участие в матче.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что собирается посетить матч 1/8 финала с участием сборных Бразилии и Южной Кореи.