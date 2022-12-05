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Медведева: у Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос, сможет ли Дмитрий Губерниев комментировать фигурное катание.
Медведева: у Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон
  • РИА Новости

«У нас сложилось очень комфортное трио: я, Лёша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде не слышала о пополнениях на комментаторских позициях. Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

На Олимпиаде-2018 фигуристка уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Спортсменка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее Медведева рассказала об отношении к Международному дню фигурного катания.

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