Медведева: у Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон
- РИА Новости
«У нас сложилось очень комфортное трио: я, Лёша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде не слышала о пополнениях на комментаторских позициях. Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон», — цитирует Медведеву «Чемпионат».
На Олимпиаде-2018 фигуристка уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Спортсменка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.
С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.
Ранее Медведева рассказала об отношении к Международному дню фигурного катания.