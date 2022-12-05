Ферстаппен стал гонщиком года по версии Autosport

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен получил награду Autosport в категории «Международный гонщик года».
Ферстаппен стал гонщиком года по версии Autosport
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Победу нидерландец одержал по итогам зрительского голосования.

«Спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня второй раз подряд. После непростого начала года это была настоящая командная работа по изменению ситуации», — сказал гонщик.

Напомним, что пилот второй раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». В 2022 году Ферстаппен выиграл 15 гонок из 22.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона в Абу-Даби.

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