Ферстаппен стал гонщиком года по версии Autosport

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен получил награду Autosport в категории «Международный гонщик года».

Победу нидерландец одержал по итогам зрительского голосования.

«Спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня второй раз подряд. После непростого начала года это была настоящая командная работа по изменению ситуации», — сказал гонщик.

Напомним, что пилот второй раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». В 2022 году Ферстаппен выиграл 15 гонок из 22.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона в Абу-Даби.