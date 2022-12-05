Варламов вышел на третье место по шатаутам в НХЛ среди россиян

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» завершилась со счётом 3:0.

Российский голкипер победителей Семён Варламов совершил в матче 21 спасение, оставив свои ворота в неприкосновенности. Теперь в активе вратаря 37 сухих матчей в НХЛ.

Он вышел на третье место среди россиян, сравнявшись с Сергеем Бобровским. Первое место в списке занимает Евгений Набоков (59), следом идёт Николай Хабибулин (46).

Ранее Кирилл Капризов был признан первой звездой матча с «Далласом».

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