Бородюк — о вылете Сербии с ЧМ-2022: нужно было полностью сосредоточиться на футболе

Бывший тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк объяснил вылет сборной Сербии с чемпионата мира по футболу в Катаре.

«У сборной Сербии хороший подбор игроков, но в решающих моментах у них отсутствовала концентрация в обороне. Футбол посторонних вещей не прощает. Когда едешь на такие большие турниры, нужно быть полностью сосредоточенным на футболе», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Сербия заняла последнее место в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Из квартета в 1/8 финала вышли бразильцы и швейцарцы.

В Сербии заявили, что сборная не оправдала ожиданий болельщиков на ЧМ-2022. А президент Косова Вьоса Османи поздравила сборную Швейцарии с победой над командой Сербии на ЧМ-2022.

Ранее нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал вылет команды после группового этапа чемпионата мира в Катаре.