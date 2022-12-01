Влахович рассказал об атмосфере в команде после вылета с ЧМ

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал вылет команды после группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Сербия проиграла, едем домой, ощущения не очень, но будем смотреть вперёд. Мы вернёмся на поле в марте, нам нужно отобраться на Европу», — цитирует Влаховича La Gazzetta dello Sport.

В третьем туре группового этапа сборная Сербии уступила команде Швейцарии со счётом 2:3.

Таким образом, Швейцария (шесть очков) расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля. Сербия — на четвёртой позиции (одно очко).

Ранее сообщалось, что Сербия в четвёртый раз подряд не смогла выйти из группы на ЧМ.