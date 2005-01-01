Сербия в четвёртый раз подряд не смогла выйти из группы на ЧМ

Сборная Сербии потерпела поражение от команды Швейцарии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Сербская команда также не могла выйти из группы мундиаля в 2010, 2014, 2018 годах.

Встреча на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, Швейцария расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля, заработав три очка. Сербия (одно) покидает ЧМ.

Ранее сообщалось, что два футболиста пропустят матчи 1/8 финала ЧМ из-за перебора жёлтых карточек.