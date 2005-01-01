Два футболиста пропустят матчи 1/8 финала ЧМ из-за перебора жёлтых карточек

Два футболиста не сыграют в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за перебора жёлтых карточек.

Полузащитник сборной Сенегала Идрисса Гейе не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала с Англией. В матче группы A c Эквадором хавбек получил вторую жёлтую карточку.

Также в игре с Хорватией не сможет помочь своей команде японец Коу Итакура.

Групповой этап мундиаля в Катаре завершился 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее определились все участники плей-офф ЧМ по футболу в Катаре.