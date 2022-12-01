Президент Косова поздравила Швейцарию с победой над Сербией на ЧМ-2022

Президент Косова Вьоса Османи поздравила сборную Швейцарии с победой над командой Сербии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Молодцы, албанцы», — написала Османи на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографию полузащитников сборной Швейцарии Гранита Джаки и Шердана Шакири со сложенными в виде двуглавого орла ладонями.

Напомним, что этот жест символизирует албанского орла. Джака и Шакири являются косовскими албанцами по происхождению.

Встреча проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

Швейцария набрала три очка и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы G. Сербия с одним очком покинула турнир.

Ранее сообщалось, что группа албанских болельщиков избила человека с сербским флагом в Цюрихе после матча ЧМ-2022 между сборными Швейцарии и Сербии.