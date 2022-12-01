Kurir: албанские болельщики избили человека с флагом Сербии в Цюрихе

Группа албанских болельщиков избила человека с сербским флагом в Цюрихе после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 между сборными Швейцарии и Сербии.

Как сообщает Kurir, в Цюрихе группа людей напала на закутанного в флаг Сербии болельщика.

После нападения болельщик упал на землю, затем вскочил и побежал, но за ним погнались и продолжили наносить удары.

Игра проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

Швейцария набрала три очка и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы G. Сербия с одним очком покинула турнир.

Ранее сообщалось, что в Базеле произошло столкновение болельщиков сборных Швейцарии и Сербии.