В Базеле произошло столкновение болельщиков сборных Швейцарии и Сербии

В Базеле произошла стычка между болельщиками сборных Швейцарии и Сербии после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

В социальных сетях распространяются видеоролики со столкновением между болельщиками.

Среди болельщиков швейцарской команды были люди с флагами Албании.

Встреча проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

Швейцария набрала три очка и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы G. Сербия с одним очком покинула турнир.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака надел провокационную футболку после матча с Сербией на ЧМ-2022.