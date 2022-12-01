Джака надел провокационную футболку после матча с Сербией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака надел футболку своего партнёра по команде Ардона Ясари после победы над Сербией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Таким образом Джака, который является уроженцем Косова, мог отдать дань уважению герою Косова Адему Яшари, который противостоял режиму в Сербии.

Встреча проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

Швейцария набрала три очка и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы G. Сербия с одним очком покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Джака признан лучшим игроком матча Швейцария — Сербия.