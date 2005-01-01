Джака признан лучшим игроком матча Швейцария — Сербия

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Полузащитник команды Швейцарии Гранит Джака не отметился результативными действиями в матче и получил жёлтую карточку на 94-й минуте после стычки с сербским защитником Николой Миленковичем.

Встреча на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, Швейцария расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля, заработав три очка. Сербия (одно) покидает ЧМ.

Ранее сообщалось, что вратарь камерунской команды Дэвис Эпасси признан лучшим игроком матча Камерун — Бразилия.