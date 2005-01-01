Эпасси признан лучшим игроком матча Камерун — Бразилия

Сборная Камеруна одержала победу над национальной командой Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Вратарь камерунской команды Дэвис Эпасси отразил восемь ударов сборной Бразилии.

Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.

Единственный мяч забил Венсан Абубакар на второй добавленной к основному времени матча минуте.

Сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее стало известно расписание матчей 1/8 финала на ЧМ по футболу в Катаре.