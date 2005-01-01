Стало известно расписание матчей 1/8 финала на ЧМ по футболу в Катаре

Определились все участники первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.

Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря.

3 декабря Нидерланды сыграют с США (18:00) на «Халифа Интернейшнл» в Дохе, а Аргентина — с Австралией (22:00) на «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне.

4 декабря Франция встретится с Польшей (18:00) на «Эль-Тумама» в Дохе, а Англия — с Сенегалом (22:00) на «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

5 декабря пройдут игры Япония — Хорватия (18:00) на «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и Бразилия — Южная Корея (22:00) на «Стэдиум 974» в Дохе.

6 декабря состоятся матчи Марокко — Испания (18:00) на «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и Португалия — Швейцария (22:00) на «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, Валенсия, Мората, Рашфорд и Гакпо лидируют в гонке бомбардиров ЧМ.