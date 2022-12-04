Тутберидзе заявила, что ждёт реванша с Плющенко

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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о поражении своих фигуристов на чемпионате России по прыжкам.
Тутберидзе заявила, что ждёт реванша с Плющенко
  • РИА Новости

«Жажду ли реванша? Обязательно. На Кубке Первого канала? И там тоже», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. 

Команда Евгения Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам, набрав 16 баллов.

Вторыми стали фигуристы Этери Тутберидзе (12), коллектив Алексея Мишина — третий (8).

Команду Тутберидзе представляли Владимир Морозов/Евгения Тарасова, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала чемпионат России по прыжкам.

 

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