Дрозд назвал победу Павловича над Туивасой мастерской
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«Сергей — молодец, он очень хорошо прочувствовал момент для атаки и здорово попал сопернику в голову. Всё было сделано вовремя и мастерски, у Сергея хорошие скорость и реакция. Я надеюсь, что со временем он получит возможность выйти на чемпионский бой», — цитирует Дрозда РИА Новости.
Бой проходил в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) и завершился досрочной победой россиянина нокаутом на первой минуте.
На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA. У Тая — 14 побед и шесть поражений в 19 поединках.
Ранее американский боец UFC Белал Мухаммад прокомментировал победу Павловича над Туивасой.