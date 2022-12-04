Дрозд назвал победу Павловича над Туивасой мастерской

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд оценил победу россиянина Сергея Павловича над новозеландцем Таем Туивасой.

«Сергей — молодец, он очень хорошо прочувствовал момент для атаки и здорово попал сопернику в голову. Всё было сделано вовремя и мастерски, у Сергея хорошие скорость и реакция. Я надеюсь, что со временем он получит возможность выйти на чемпионский бой», — цитирует Дрозда РИА Новости.

Бой проходил в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) и завершился досрочной победой россиянина нокаутом на первой минуте.

На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA. У Тая — 14 побед и шесть поражений в 19 поединках.

Ранее американский боец UFC Белал Мухаммад прокомментировал победу Павловича над Туивасой.