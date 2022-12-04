Морозов назвала своего отца лучшим постановщиком программ

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Российская фигуристка Аннабель Морозов назвала своего отца лучшим постановщиком программ.
Морозов назвала своего отца лучшим постановщиком программ
  • РИА Новости

«Это действительно так. Папа — очень творческий человек, поэтому на тренировках не бывает скучно, даже когда приходится кататься семь часов подряд и по сто раз менять какие-то куски в программе. Честно скажу, пока не видела программ, которые нравились бы мне больше отцовских. Точно так же не замечала, чтобы кто-то из постановщиков столь же классно катался», — заявила Морозов в интервью RT.

Ранее Морозов рассказала, с кем из тренеров было интереснее всего работать.

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