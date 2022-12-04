Фигуристка Морозов объяснила, почему распалась пара с Нарижным

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Российская фигуристка Аннабель Морозов рассказала, почему распалась пара с Дэвидом Нарижным.
Фигуристка Морозов объяснила, почему распалась пара с Нарижным
  • РИА Новости

«У меня не было желания расставаться, просто так сложились обстоятельства. Это, наверное, такая ситуация, в которой никто не виноват, но и оставаться вместе не получается.  Проблемы в паре у нас начались ещё летом, когда мы три месяца тренировались во Флориде. Я видела, Дэвиду не очень там нравится. Он впервые уехал от родителей на такой долгий срок, поэтому эмоционально ему было тяжело. Плюс начались проблемы с желудком — он не мог есть американскую еду. Я старалась помочь, готовила еду сама, но помогало это слабо», — рассказала Морозов в интервью RT.

Ранее стали известны составы команд — участниц чемпионата России по прыжкам.

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