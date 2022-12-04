Мишина и Галлямова выиграли парный раунд командного турнира на ЧР по прыжкам

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном раунде командного турнира на чемпионате России по прыжкам в Санкт‑Петербурге.

За исполнение четырех парных элементов фигуристы из команды Евгения Плющенко набрали 28,83 балла.

Второе место заняли фигуристы команды тренера Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 27,93 балла, третьими стали фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (24,42), представляющие команду Алексея Мишина.

По итогам парного раунда команда Плющенко лидирует с тремя баллами, у команды Тутберидзе два очка, у команды Мишина — один балл.

Ранее тренер Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не будут представлены в личном прыжковом чемпионате России.