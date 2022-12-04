Мишина и Галлямова выиграли парный раунд командного турнира на ЧР по прыжкам

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном раунде командного турнира на чемпионате России по прыжкам в Санкт‑Петербурге.
Мишина и Галлямова выиграли парный раунд командного турнира на ЧР по прыжкам
  • РИА Новости

За исполнение четырех парных элементов фигуристы  из команды Евгения Плющенко набрали 28,83 балла.

Второе место заняли фигуристы команды тренера Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 27,93 балла, третьими стали фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (24,42), представляющие команду Алексея Мишина.

По итогам парного раунда команда Плющенко лидирует с тремя баллами, у команды Тутберидзе два очка, у команды Мишина — один балл.

Ранее тренер Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не будут представлены в личном прыжковом чемпионате России.

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