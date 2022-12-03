Туктамышева и Коляда не выступят в личном прыжковом турнире чемпионата России
- РИА Новости
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Фигуристы выступят только в командном турнире, передаёт слова Мишина «Спорт-Экспресс».
Чемпионат России по прыжкам проходит 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.
На мероприятии выступят четыре команды — фигуристы Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Евгения Плющенко, Светланы Соколовской.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.