Туктамышева и Коляда не выступят в личном прыжковом турнире чемпионата России

Заслуженный тренер России Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не будут представлены в личном прыжковом чемпионате России.

РИА Новости

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