Туктамышева и Коляда не выступят в личном прыжковом турнире чемпионата России

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не будут представлены в личном прыжковом чемпионате России.
Туктамышева и Коляда не выступят в личном прыжковом турнире чемпионата России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Фигуристы выступят только в командном турнире, передаёт слова Мишина «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России по прыжкам проходит 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.

На мероприятии выступят четыре команды — фигуристы Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Евгения Плющенко, Светланы Соколовской.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.

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