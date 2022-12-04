Пеле — о своём здоровье: я силен и полон надежд
«Друзья, я хочу, чтобы все были спокойны и сохраняли позитивный настрой. Я силен и полон надежд и лечусь как обычно. Я хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестер за помощь, которую я получил», — написал в социальных сетях Пеле.
Напомним, что 82-летний бразилец был госпитализирован 29 ноября. Ему диагностировали респираторную инфекцию.
Пеле с 77 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он становился чемпионом мира в 1958, 1962 и в 1970 годах.
Ранее Килиан Мбаппе отреагировал на ухудшение состояния Пеле.