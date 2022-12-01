Мбаппе отреагировал на ухудшение состояния Пеле

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе посвятил запись легендарному Пеле, который находится в больнице.

«Молюсь за короля!» — написал Мбаппе в соцсетях.

Напомним, что 82-летний бразилец был госпитализирован 29 ноября. Ему диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле с 77 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он становился чемпионом мира в 1958, 1962 и в 1970 годах.

Ранее Антуан Гризманн заявил, что ему трудно взаимодействовать с Мбаппе в сборной Франции.