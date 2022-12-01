Гризманн заявил, что ему трудно взаимодействовать с Мбаппе в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о взаимодействии с партнёром по национальной команде форвардом Килианом Мбаппе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с Польшей.

«Килиан изменился с 2018 года и как футболист, и как человек. Мы чаще видим его в коллективе, он много говорит, делится радостью. Мбаппе знает, что это важно для команды, и осознаёт, что за любым его жестом на поле и за его пределами наблюдают журналисты, болельщики и партнёры по сборной», — приводит слова Гризманна Marca.

Нападающий отметил, что они мало играли вместе с Мбаппе.

«Нам трудно наладить взаимодействие на поле, но это придёт. Я начинаю понимать игру Мбаппе и то, что ему нужно. Это уже проще», — сказал он.

Встреча Франции с Польшей состоится завтра, 4 декабря. Игра начнётся в 18:00 по мск.

Ранее стали известны условия, при которых Мбаппе перейдёт в «Реал».