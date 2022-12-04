Лукина и Гургенидзе избраны в технические комитеты Европейского гимнастического союза

Двух россиян избрали в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Должности в федерации получили Светлана Лукина и Реваз Гургенидзе, сообщает ТАСС.

Лукина вошла в состав технического комитета по спортивной аэробике, Гургенидзе — в состав техкомитета по спортивной акробатике.

Президентом European Gymnastics был переизбран азербайджанец Фарид Гаибов, он занимает этот пост с 2018 года.

Конгресс European Gymnastics проходил с 2 по 3 декабря в португальском городе Албуфейра.

Ранее сообщалось, что Европейский гимнастический союз отказался обсуждать предложение Украины отстранить Россию.