Сергей Перелыгин стал чемпионом мира Spartan World Championship 2022 в Абу-Даби
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На соревнования приехали тысячи атлетов со всех уголков мира, россияне не стали исключением.
«Сегодня действительно отдал всё и выложился по максимуму, включая подготовку. Счастлив осуществить свою мечту! Ребята, верьте в себя, в свою мечту. Всё исполнимо! Всё сбывается», — рассказал Перелыгин.
Чемпионат мира по OCR (забег по пересечённой местности с различными препятствиями) в ОАЭ считается одним из самых уникальных соревнований в линейке бренда Spartan Race.
Помимо локации — пустыни — принимающая сторона заботится и о культурной составляющей: участники смогут попробовать национальную еду, поучаствовать в традиционных ритуалах и увидеть аутентичное шоу.