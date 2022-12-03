Сергей Перелыгин стал чемпионом мира Spartan World Championship 2022 в Абу-Даби

Российский атлет, член Федерации гонок с препятствиями России Сергей Перелыгин стал чемпионом мира по гонкам с препятствиями Spartan World Championship среди мужчин, соревнование проходит в пустыне Абу-Даби в ОАЭ с 2 по 4 декабря. Алиса Петрова заняла третье место среди женщин. Оба российских атлета выступали в формате Super, это более 10 км и 25 препятствий.

На соревнования приехали тысячи атлетов со всех уголков мира, россияне не стали исключением.

«Сегодня действительно отдал всё и выложился по максимуму, включая подготовку. Счастлив осуществить свою мечту! Ребята, верьте в себя, в свою мечту. Всё исполнимо! Всё сбывается», — рассказал Перелыгин.

Чемпионат мира по OCR (забег по пересечённой местности с различными препятствиями) в ОАЭ считается одним из самых уникальных соревнований в линейке бренда Spartan Race.

Помимо локации — пустыни — принимающая сторона заботится и о культурной составляющей: участники смогут попробовать национальную еду, поучаствовать в традиционных ритуалах и увидеть аутентичное шоу.