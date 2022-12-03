Зайнутдинов оценил жеребьёвку Кубка России для ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оценил итоги жеребьёвки Кубка России по футболу.
Зайнутдинов оценил жеребьёвку Кубка России для ЦСКА
  • РИА Новости

«Нам попался очень тяжёлый соперник. «Краснодар» — играющая команда, в атаке у них собраны очень техничные футболисты», — передаёт слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

Он добавил, что рад встрече с полузащитником краснодарского клуба Ильзатом Ахметовым, который выступал за ЦСКА.

Согласно жеребьёвке ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» встретятся со столичным «Динамо», «Ростов» проведёт матч с «Уралом», а «Спартак» — с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка «Пути регионов» 1/4 финала Кубка России по футболу.

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