Морозов об отставке Знарка: это решение руководства клуба, не знаю, что там происходит
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
«Я сегодня проснулся и узнал эту новость. Это решение руководства клуба. Не знаю, что там происходит. Из прессы мы узнали, что Олег сам попросил увольнение. Клуб поддержал», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».
Исполняющим обязанности наставника казанской команды назначен Юрий Бабенко.
Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», им он руководил с 2019 по 2021 год.
«Ак Барс» с 38 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что Знарок не планировал подавать в отставку с поста главного тренера казанского «Ак Барса».