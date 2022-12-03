Морозов об отставке Знарка: это решение руководства клуба, не знаю, что там происходит

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов ответил на вопрос об отставке Олега Знарка с поста главного тренера казанского «Ак Барса».

«Я сегодня проснулся и узнал эту новость. Это решение руководства клуба. Не знаю, что там происходит. Из прессы мы узнали, что Олег сам попросил увольнение. Клуб поддержал», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Исполняющим обязанности наставника казанской команды назначен Юрий Бабенко.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», им он руководил с 2019 по 2021 год.

«Ак Барс» с 38 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Знарок не планировал подавать в отставку с поста главного тренера казанского «Ак Барса».