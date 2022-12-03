«Матч ТВ»: Знарок не подавал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»

Олег Знарок не планировал подавать в отставку с поста главного тренера казанского «Ак Барса».

Специалист не хотел уходить с должности, поэтому не говорил об отставке в пятницу на пресс‑конференции после игры и не попрощался с игроками после матча с «Локомотивом», сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что решение об увольнении стало неожиданностью и для самого 59-летнего тренера.

Исполняющим обязанности наставника казанской команды назначен Юрий Бабенко.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», им он руководил с 2019 по 2021 год.

«Ак Барс» с 38 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

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