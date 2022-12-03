«Матч ТВ»: Знарок не подавал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»
- РИА Новости
Специалист не хотел уходить с должности, поэтому не говорил об отставке в пятницу на пресс‑конференции после игры и не попрощался с игроками после матча с «Локомотивом», сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что решение об увольнении стало неожиданностью и для самого 59-летнего тренера.
Исполняющим обязанности наставника казанской команды назначен Юрий Бабенко.
Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», им он руководил с 2019 по 2021 год.
«Ак Барс» с 38 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.
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