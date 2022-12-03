Серохвостов — о победе в спринте на этапе КР: состояние не позволяет бежать быстрее

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Биатлонист Даниил Серохвостов поделился эмоциями от победы в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Увате.
Серохвостов — о победе в спринте на этапе КР: состояние не позволяет бежать быстрее
  • РИА Новости

«Были сомнения с утра о надобности старта, потому что это не очень хорошо для здоровья и дыхательной системы, решил пробежать. Выиграл, но состояние не позволяет бежать быстрее. Мне понравилось, что я победил, но не понравилось, насколько я был техничен», — цитирует Серохвостова «Матч ТВ».

23-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 55,2 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял Иван Колотов (+12), третьим финишировал Василий Томшин (+34).

Второй этап Кубка России в Увате завершится 4 декабря сингл-микстом и смешанной эстафетой.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Увате.

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