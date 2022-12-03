Кожевников: уход Знарка связан с какими-то внутренними делами, что-то происходит в команде
- РИА Новости
«Я думаю, что его уход связан с какими-то внутренними делами, что-то происходит в команде. Если судить со стороны, то, видимо, нет взаимопонимания между игроками. Возможно, ему надоело получать столько критики, но она была обоснованной», — цитирует Кожевникова РИА Новости.
Исполняющим обязанности наставника казанской команды назначен Юрий Бабенко.
Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», им он руководил с 2019 по 2021 год.
«Ак Барс» с 38 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.
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