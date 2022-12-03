Кожевников: уход Знарка связан с какими-то внутренними делами, что-то происходит в команде

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об уходе Олега Знарка с поста главного тренера казанского «Ак Барса».

«Я думаю, что его уход связан с какими-то внутренними делами, что-то происходит в команде. Если судить со стороны, то, видимо, нет взаимопонимания между игроками. Возможно, ему надоело получать столько критики, но она была обоснованной», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Исполняющим обязанности наставника казанской команды назначен Юрий Бабенко.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с июля 2022 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак», им он руководил с 2019 по 2021 год.

«Ак Барс» с 38 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

Ранее Кожевников отреагировал на новый рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)