Кожевников считает, что Овечкину нужно два-три года, чтобы побить рекорд Гретцки
- AFP
«Молодец! Ещё много побьёт, красавец! В этом году точно Гретцки не догонит, года два-три нужно», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.
Россиянин забил шайбу в матче с «Аризона Койотс» (2:3). Таким образом, Овечкин установил новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ — 787 шайб.
Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
Ранее Овечкин был признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной».