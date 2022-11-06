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Кожевников считает, что Овечкину нужно два-три года, чтобы побить рекорд Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на новый рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)
Кожевников считает, что Овечкину нужно два-три года, чтобы побить рекорд Гретцки
  • AFP

«Молодец! Ещё много побьёт, красавец! В этом году точно Гретцки не догонит, года два-три нужно», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

Россиянин забил шайбу в матче с «Аризона Койотс» (2:3). Таким образом, Овечкин установил новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ — 787 шайб.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Овечкин был признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной».

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