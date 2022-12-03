Стоунс сравнил Кейна с Холландом
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«Такие игроки, как эти двое, всегда демонстрируют свои качества. Они оба невероятные футболисты. С Гарри всегда было очень приятно играть, и я уверен, что скоро он попадёт в таблицу рекордов», — цитирует Стоунса Independent.
Кейн на чемпионате мира 2022 года в Катаре отличился тремя результативными передачами и стал лучшим ассистентом на групповом этапе мундиаля.
Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Сенегала. Матч состоится 4 декабря.
Ранее Холанд назвал национальные команды Бразилии, Аргентины, Франции и Англии фаворитами мундиаля в Катаре.