Стоунс сравнил Кейна с Холландом

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Защитник сборной Англии Джон Стоунс сравнил нападающего Гарри Кейна с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Стоунс сравнил Кейна с Холландом
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

«Такие игроки, как эти двое, всегда демонстрируют свои качества. Они оба невероятные футболисты. С Гарри всегда было очень приятно играть, и я уверен, что скоро он попадёт в таблицу рекордов», — цитирует Стоунса Independent.

Кейн на чемпионате мира 2022 года в Катаре отличился тремя результативными передачами и стал лучшим ассистентом на групповом этапе мундиаля.

Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Сенегала. Матч состоится 4 декабря.

Ранее Холанд назвал национальные команды Бразилии, Аргентины, Франции и Англии фаворитами мундиаля в Катаре.

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