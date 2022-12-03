Стоунс сравнил Кейна с Холландом

Защитник сборной Англии Джон Стоунс сравнил нападающего Гарри Кейна с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Такие игроки, как эти двое, всегда демонстрируют свои качества. Они оба невероятные футболисты. С Гарри всегда было очень приятно играть, и я уверен, что скоро он попадёт в таблицу рекордов», — цитирует Стоунса Independent.

Кейн на чемпионате мира 2022 года в Катаре отличился тремя результативными передачами и стал лучшим ассистентом на групповом этапе мундиаля.

Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Сенегала. Матч состоится 4 декабря.

Ранее Холанд назвал национальные команды Бразилии, Аргентины, Франции и Англии фаворитами мундиаля в Катаре.