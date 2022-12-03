Олимпийский чемпион по баскетболу Жармухамедов скончался в возрасте 78 лет

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Бывший баскетболист сборной СССР и московского ЦСКА Алжан Жармухамедов скончался на 79-м году жизни.
Олимпийский чемпион по баскетболу Жармухамедов скончался в возрасте 78 лет
  • РИА Новости

«Сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни великий баскетболист ЦСКА и сборной СССР Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому змею было 78 лет», — сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Жармухамедов в составе ЦСКА выиграл Кубок европейских чемпионов и стал 10‑кратным чемпионом СССР. Со сборной СССР он завоевал золото Олимпийских игр 1972 года, бронзу Олимпийских игр 1976 года, серебро и бронзу чемпионатов мира, а также стал трёхкратным чемпионом Европы.

В 2012 году символическая майка с его номером была поднята под своды баскетбольной арены ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ.

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