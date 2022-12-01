В Бразилии не исключили, что Неймар сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022

Врач сборной Бразилии по футболу Родриго Ласмар рассказал о восстановлении нападающего национальной команды Неймара после травмы, полученной в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Сербией.

«Есть вероятность, что Неймар сыграет в 1/8 финала. Давайте не спешить, он только в субботу начнёт тренироваться с мячом. Посмотрим, как он отреагирует на новый вид нагрузки», — приводит слова Ласмара Reuters.

Сборная Бразилии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира с командой Южной Кореи. Матч состоится 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в тренировочный лагерь сборной Бразилии 3 декабря.