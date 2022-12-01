Стерлинг подтвердил, что свой следующий поединок он проведёт с Сехудо

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, кто будет его следующим соперником.

«Я собираются драться с Сехудо в следующем бою. Мы нацеливаемся на март. Бумаги пока не подписаны, но всё решено. Это бой, который будет следующим. У меня нет проблем драться с Генри. Я никогда в жизни ни от кого не прятался», — цитирует Стерлинга MMA Fighting.

Стерлинг защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 280, победив американца Тиджея Диллашоу.

На счету американского бойца 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах. У Сехудо 16 побед при двух поражениях.

Ранее американский боец UFC Кевин Холланд заявил, что завершит карьеру, если швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев получит титульный бой.