Тарасова назвала неправильным решение Дэвис и Смолкина пропустить чемпионат России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отказ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина от участия в чемпионате России по фигурному катанию.

«Я вообще-то не судья, чтобы оценивать это решение. Я не удивлена, но это неправильно. Неправильно не выступать на чемпионате страны. Думаю, если они пропускают чемпионат России, есть вопросы», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Смолкин сообщил 1 декабря, что дуэт не выступит на чемпионате России.

Дэвис и Смолкин уже пропустили этапы серии Гран-при России в Москве (11—13 ноября) и в Перми (25—27 ноября). В данный момент фигуристы находятся в США.

Ранее Катарина Гербольдт отреагировала на отказ серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой от участия в чемпионате России по прыжкам.